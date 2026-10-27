Sierra Colorada: grilla de artistas para la 30ª Fiesta Provincial del Cordero

La celebración se realizará los días 5, 6 y 7 de diciembre, con espectáculos musicales, gastronomía, destrezas camperas y el desfile por el 115.º aniversario de Sierra Colorada. Lázaro Caballero, Los Quilla Huasi, La Konga y Ceibo son algunos de los artistas anunciados.

Sierra Colorada se prepara para vivir una edición especial de la Fiesta Provincial del Cordero 2026, que celebrará sus 30 años de historia, tradición y homenaje a los productores de la región.

La programación artística se desarrollará durante el sábado 5 y el domingo 6 de diciembre, mientras que el lunes 7 tendrá lugar la celebración por el aniversario de la localidad.

La grilla de artistas

Sábado 5 de diciembre

Lázaro Caballero

Los Quilla Huasi

La Savia

Domingo 6 de diciembre

La Konga

La K’uppe

Ceibo

Las dos jornadas musicales formarán parte de una propuesta que también incluirá gastronomía regional y destrezas camperas, en homenaje a la producción ovina y las tradiciones de la Región Sur.

Sierra Colorada celebrará sus 115 años

El lunes 7 de diciembre, la localidad conmemorará su 115.º aniversario con el tradicional desfile aniversario, del que participarán instituciones y vecinos.

La edición 2026 tendrá un significado especial al coincidir con las tres décadas de la Fiesta Provincial del Cordero, un evento que busca mantener vivas las tradiciones y reunir a la comunidad en torno a su identidad cultural y productiva.

Desde la organización invitaron a vecinos y visitantes a participar de los festejos y compartir en familia esta edición aniversario.