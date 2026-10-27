Ramos Mexía: la estación de servicio tendrá bandera Puma

La estación de servicio de Ramos Mexía contará con la bandera de Puma Energy, en el marco de los avances para concretar este proyecto destinado a mejorar los servicios disponibles en la localidad.

El intendente Nelson Quinteros recibió la visita de Darío Blas, diseñador de la empresa Puma, y de Mariana Di Clerico, concesionaria, para avanzar en el diseño y la cartelería que tendrá la futura estación.

El encuentro permitió continuar con las definiciones vinculadas a la imagen del establecimiento, un paso más en el desarrollo de la iniciativa.

Desde el Municipio destacaron la importancia del proyecto para Ramos Mexía, al considerar que representa una oportunidad para fortalecer los servicios locales y generar nuevas posibilidades de crecimiento para la comunidad.