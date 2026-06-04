Sierra Colorada fué sede de una jornada de actualización sobre Ley Micaela

Esta semana, referentes de las comisiones de fomento de la Región Sur se reunieron en Sierra Colorada para participar de una jornada de actualización sobre la Ley Micaela, orientada a fortalecer la perspectiva de género y la prevención de las violencias en la gestión pública.

La propuesta, impulsada por Sistema de Abordaje Territorial -SAT- de la Región Sur, busca acompañar el cumplimiento de las normativas vigentes vinculadas a la prevención de la violencia de género y la promoción de la igualdad, contribuyendo así a consolidar instituciones más equitativas y justas.

La capacitación en Ley Micaela constituye una instancia clave para garantizar espacios laborales respetuosos, inclusivos y libres de violencia, es por esto que se abordaron distintas situaciones de desigualdad y violencia junto con estrategias para su prevención e intervención adecuada.

Entre los principales ejes de la actividad se destacaron la sensibilización sobre las distintas manifestaciones de la violencia de género y la incorporación de recursos para prevenir, detectar y actuar ante este tipo de situaciones y se promovió la reflexión sobre la construcción de vínculos y ámbitos laborales más igualitarios dentro de la administración pública.

Participaron de la actividad representantes de El Cuy, Clemente Onelli, Manuel Choique, Aguada Guzmán, Aguada Cecilio, Ojos de Agua y Comicó, junto a agentes municipales de Sierra Colorada. Próximamente, la capacitación se desarrollará en Sierra Grande, Bariloche, y en Cipolletti para garantizar la participación de comisionados de toda la provincia.