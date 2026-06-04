Sierra Colorada fué sede de una jornada de actualización sobre Ley Micaela

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Esta semana, referentes de las comisiones de fomento de la Región Sur se reunieron en Sierra Colorada para participar de una jornada de actualización sobre la Ley Micaela, orientada a fortalecer la perspectiva de género y la prevención de las violencias en la gestión pública.

La propuesta, impulsada por Sistema de Abordaje Territorial -SAT- de la Región Sur, busca acompañar el cumplimiento de las normativas vigentes vinculadas a la prevención de la violencia de género y la promoción de la igualdad, contribuyendo así a consolidar instituciones más equitativas y justas.

La capacitación en Ley Micaela constituye una instancia clave para garantizar espacios laborales respetuosos, inclusivos y libres de violencia, es por esto que se abordaron distintas situaciones de desigualdad y violencia junto con estrategias para su prevención e intervención adecuada.

Entre los principales ejes de la actividad se destacaron la sensibilización sobre las distintas manifestaciones de la violencia de género y la incorporación de recursos para prevenir, detectar y actuar ante este tipo de situaciones y se promovió la reflexión sobre la construcción de vínculos y ámbitos laborales más igualitarios dentro de la administración pública.

Participaron de la actividad representantes de El Cuy, Clemente Onelli, Manuel Choique, Aguada Guzmán, Aguada Cecilio, Ojos de Agua y Comicó, junto a agentes municipales de Sierra Colorada. Próximamente, la capacitación se desarrollará en Sierra Grande, Bariloche, y en Cipolletti para garantizar la participación de comisionados de toda la provincia.

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