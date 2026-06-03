Provincia suma actividades en el marco del 3J

En el marco de la jornada “Ni una menos” que se conmemora cada 3 de junio, el Gobierno de Rio Negro llevará a cabo diversas actividades de reflexión sobre las violencias y la Ley Micaela en distintas localidades de la provincia.
La consigna “Ni una menos” surgió en 2015 con el fin de visibilizar y concientizar sobre la violencia que reciben a diario mujeres y disidencias y cuyas consecuencias más graves son el feminicidio y transvesticidio.
En este marco, la Subsecretaría de Violencias por Motivo de Género realizará durante este mes jornadas de reflexión sobre las violencias y sobre la Ley Micaela.
Cronograma de actividades
Miércoles 3 de junio
Sierra Colorada
9.00 a 12.00: jornada de reflexión sobre la Ley Micaela. Análisis de los Recursos de las Comisiones de Fomento en materia de violencia.
Instituto Técnico Superior Sierra Colorada.
General Conesa
10.30: intervención para la concientización sobre la violencia hacia las mujeres por motivo de género.
Plaza San Martín.
Jueves 4 de junio
Catriel
9.00 a 12.00: jornada de concientización y capacitación destinada al SAT de Cipolletti.
14.00: taller para la detección de violencias por motivos de género destinado a artesanas de la localidad.
Biblioteca Popular José Hernández.
Lunes 8 de junio
Los Menucos
9.00 a 12.00: jornada sobre la Ley Micaela destinada a la Escuela de Policía y público en general.
Instituto Club Español.
Miércoles 24 de junio
Ingeniero Jacobacci
9.30 a 12.30: jornada de reflexión sobre las violencias y consumos problemáticos.
Gimnasio Municipal.