Provincia suma actividades en el marco del 3J

En el marco de la jornada “Ni una menos” que se conmemora cada 3 de junio, el Gobierno de Rio Negro llevará a cabo diversas actividades de reflexión sobre las violencias y la Ley Micaela en distintas localidades de la provincia.

La consigna “Ni una menos” surgió en 2015 con el fin de visibilizar y concientizar sobre la violencia que reciben a diario mujeres y disidencias y cuyas consecuencias más graves son el feminicidio y transvesticidio.

En este marco, la Subsecretaría de Violencias por Motivo de Género realizará durante este mes jornadas de reflexión sobre las violencias y sobre la Ley Micaela.

Cronograma de actividades

Miércoles 3 de junio

Sierra Colorada

9.00 a 12.00: jornada de reflexión sobre la Ley Micaela. Análisis de los Recursos de las Comisiones de Fomento en materia de violencia.

Instituto Técnico Superior Sierra Colorada.

General Conesa

10.30: intervención para la concientización sobre la violencia hacia las mujeres por motivo de género.

Plaza San Martín.

Jueves 4 de junio

Catriel

9.00 a 12.00: jornada de concientización y capacitación destinada al SAT de Cipolletti.

14.00: taller para la detección de violencias por motivos de género destinado a artesanas de la localidad.

Biblioteca Popular José Hernández.

Lunes 8 de junio

Los Menucos

9.00 a 12.00: jornada sobre la Ley Micaela destinada a la Escuela de Policía y público en general.

Instituto Club Español.

Miércoles 24 de junio

Ingeniero Jacobacci

9.30 a 12.30: jornada de reflexión sobre las violencias y consumos problemáticos.

Gimnasio Municipal.