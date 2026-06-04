Río Negro impulsa la innovación para resolver desafíos reales en territorio

Con el objetivo de transformar problemas concretos en soluciones innovadoras, el Gobierno de Río Negro puso en marcha el programa Desafíos Rionegrinos, una propuesta que busca fortalecer la vinculación entre el conocimiento científico y tecnológico y las necesidades reales del territorio.

El programa se basa en un modelo de innovación por desafíos: primero se identifican problemáticas concretas planteadas por empresas, cooperativas, cámaras empresariales, asociaciones civiles y organismos públicos; luego, universidades e instituciones de ciencia y tecnología desarrollan propuestas para abordarlas mediante soluciones aplicadas e innovadoras.

La iniciativa se lleva adelante a través de la Unidad Provincial de Enlace con Universidades (UPEU) del Ministerio de Educación y Derechos Humanos y cuenta con un Fondo de Innovación de $400 millones financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y está orientada a promover proyectos con impacto directo en el desarrollo productivo, social y ambiental de la provincia.

Convocatoria para construir el Banco de Desafíos Rionegrinos

Actualmente se encuentra abierta la primera etapa del programa, destinada a la construcción del Banco de Desafíos Rionegrinos. En esta instancia, los distintos actores del territorio pueden presentar necesidades, obstáculos, oportunidades de mejora o demandas tecnológicas que requieran soluciones innovadoras.

Los desafíos relevados serán posteriormente validados, clasificados y organizados por ejes estratégicos para conformar una agenda provincial de innovación. Sobre esa base, universidades e instituciones productoras de conocimiento podrán presentar proyectos de solución con potencial de aplicación concreta en organizaciones rionegrinas.

Los proyectos podrán abordar temáticas prioritarias para el desarrollo provincial, entre ellas Gobernanza Ambiental y Cambio Climático; Petróleo y gas; Energía Nuclear; Gestión del Agua; Minería; Transformación Digital y Modernización del Estado; Inteligencia Artificial y Nuevas Tecnologías; Reducción y Prevención del Riesgo de Desastres; Agroindustria y Salud.

Cada proyecto financiado deberá responder a un desafío previamente validado, garantizando que la inversión pública en innovación esté orientada a resolver demandas concretas del territorio. Los proyectos seleccionados podrán acceder a financiamiento de hasta $40 millones y tendrán un plazo de ejecución de hasta 12 meses.

Las organizaciones interesadas en presentar un desafío pueden hacerlo a través del siguiente formulario: https://upeu.rionegro.gov.ar/inscripcion-de-recoleccion-de-desafios-rionegrinos.