El Caín mejora su conectividad con un nuevo sistema de internet satelital

Las familias de El Caín cuentan desde esta semana con un nuevo sistema de internet satelital, vía Starlink, que garantizará una mejor conectividad para vecinos, instituciones y organismos de la localidad, mejorando el acceso a servicios esenciales, la comunicación y a oportunidades de desarrollo.

La Comisionada de Fomento, Marcela Nacleto, explicó que el servicio de internet que funcionaba hasta el momento era provisto mediante una repetidora conectada a la cooperativa de Maquinchao y que presentaba dificultades durante los meses de invierno debido a su dependencia de paneles solares.

“Había períodos en los que nos quedábamos sin señal durante varios días e incluso semanas, por el clima. Tras plantear nuevamente esta situación ante ALTEC, y también por parte de la cooperativa, el Gobierno de la Provincian tomó la decisión de instalar una antena Starlink para garantizar el servicio a los vecinos”, señaló Nacleto.

Los trabajos fueron realizados por técnicos de ALTEC, quienes concretaron la instalación y puesta en marcha de la nueva antena satelital. El servicio comenzó a funcionar esta semana y permitirá brindar conectividad gratuita a 38 familias del paraje.

La incorporación de esta tecnología representa una mejora significativa para la comunidad, asegurando un acceso más estable y confiable a internet, una herramienta fundamental para la educación, la comunicación y la realización de trámites y gestiones cotidianas.