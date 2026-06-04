El Caín mejora su conectividad con un nuevo sistema de internet satelital

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Las familias de El Caín cuentan desde esta semana con un nuevo sistema de internet satelital, vía Starlink, que garantizará una mejor conectividad para vecinos, instituciones y organismos de la localidad, mejorando el acceso a servicios esenciales, la comunicación y a oportunidades de desarrollo.

La Comisionada de Fomento, Marcela Nacleto, explicó que el servicio de internet que funcionaba hasta el momento era provisto mediante una repetidora conectada a la cooperativa de Maquinchao y que presentaba dificultades durante los meses de invierno debido a su dependencia de paneles solares.

“Había períodos en los que nos quedábamos sin señal durante varios días e incluso semanas, por el clima. Tras plantear nuevamente esta situación ante ALTEC, y también por parte de la cooperativa, el Gobierno de la Provincian tomó la decisión de instalar una antena Starlink para garantizar el servicio a los vecinos”, señaló Nacleto.

Los trabajos fueron realizados por técnicos de ALTEC, quienes concretaron la instalación y puesta en marcha de la nueva antena satelital. El servicio comenzó a funcionar esta semana y permitirá brindar conectividad gratuita a 38 familias del paraje.

La incorporación de esta tecnología representa una mejora significativa para la comunidad, asegurando un acceso más estable y confiable a internet, una herramienta fundamental para la educación, la comunicación y la realización de trámites y gestiones cotidianas.

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