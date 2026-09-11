Bomberos de Comallo acompañaron los festejos por el Día del Niño en Laguna Blanca

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Integrantes del cuartel de Bomberos Voluntarios de Comallo viajaron hasta Laguna Blanca para compartir una jornada recreativa con las infancias de la Escuela N° 180.

Personal de Bomberos Voluntarios de Comallo se trasladó hasta Laguna Blanca para participar de los festejos por el Día del Niño organizados en la Escuela N° 180.

La jornada estuvo marcada por las risas, los juegos, los regalos y, especialmente, por el cariño compartido con los más chicos, generando un espacio de encuentro y recreación para toda la comunidad educativa.

Desde la institución destacaron la importancia de poder acompañar a las infancias y compartir estos momentos, acercando sorpresas y sumándose a las actividades pensadas para celebrar a los niños y niñas.

“Para nuestra institución siempre es un orgullo y una alegría inmensa poder acompañar a las infancias, acercar sorpresas y compartir un momento recreativo junto a ellos”, expresaron desde el cuartel.

Finalmente, los Bomberos agradecieron a la comunidad educativa de la Escuela N° 180 por la invitación y por el cálido recibimiento durante la jornada.

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