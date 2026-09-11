Bomberos de Comallo acompañaron los festejos por el Día del Niño en Laguna Blanca

Integrantes del cuartel de Bomberos Voluntarios de Comallo viajaron hasta Laguna Blanca para compartir una jornada recreativa con las infancias de la Escuela N° 180.

Personal de Bomberos Voluntarios de Comallo se trasladó hasta Laguna Blanca para participar de los festejos por el Día del Niño organizados en la Escuela N° 180.

La jornada estuvo marcada por las risas, los juegos, los regalos y, especialmente, por el cariño compartido con los más chicos, generando un espacio de encuentro y recreación para toda la comunidad educativa.

Desde la institución destacaron la importancia de poder acompañar a las infancias y compartir estos momentos, acercando sorpresas y sumándose a las actividades pensadas para celebrar a los niños y niñas.

“Para nuestra institución siempre es un orgullo y una alegría inmensa poder acompañar a las infancias, acercar sorpresas y compartir un momento recreativo junto a ellos”, expresaron desde el cuartel.

Finalmente, los Bomberos agradecieron a la comunidad educativa de la Escuela N° 180 por la invitación y por el cálido recibimiento durante la jornada.