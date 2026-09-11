Río Negro promueve competitividad y triple impacto en Agroindustria, Energía y Turismo

La Provincia avanzó en una agenda para los sectores de agroindustria, energía y turismo, a través de un ciclo de webinars desarrollado por Agencia de Desarrollo Económico de Río Negro (ADERN) y Sistema B Argentina. La propuesta brindó a empresas y organizaciones herramientas para incorporar modelos de negocios y fortalecer su desarrollo.

La propuesta contempló tres encuentros virtuales, enfocados en sectores estratégicos para el desarrollo productivo rionegrino: Agroindustria, Energía y Turismo. La convocatoria alcanzó 154 inscripciones de empresas, organizaciones productivas y actores vinculados a los distintos sectores, que participaron de los encuentros virtuales.

Agroindustria registró 65 inscripciones y 25 participantes; Energía, 62 inscripciones y 19 participantes; y Turismo, 27 inscripciones y 15 participantes.

La agenda incorporó además el aporte de referentes empresariales de cada sector, quienes compartieron experiencias concretas y desafíos vinculados a la incorporación de criterios de impacto en sus organizaciones.

En Agroindustria, participó Eduardo Olano, de Canelo; en Energía, Pablo De Benedictis, cofundador de Goodenergy; y en Turismo, Carlos Pelli, de Wilderness Patagonia.

“Desde ADERN entendemos que hablar de competitividad también implica mirar hacia adelante y acompañar a nuestras empresas frente a las nuevas demandas de los mercados. Incorporar una perspectiva de triple impacto permite pensar modelos de negocio que generen valor económico, pero que al mismo tiempo contemplen su impacto social y ambiental”, señaló el Director Ejecutivo de la Agencia de Desarrollo Económico de Río Negro, Sergio Iglesias.

En este sentido, el ciclo permitió acercar a las pymes rionegrinas una mirada sobre los desafíos económicos, sociales y ambientales que atraviesan actualmente los sectores productivos, junto con nuevas oportunidades vinculadas a la innovación y a la transformación de los modelos de negocio.

“La sostenibilidad dejó de ser una agenda complementaria para convertirse en un componente cada vez más importante de la competitividad. Queremos que las empresas de Río Negro tengan acceso a herramientas y experiencias que les permitan anticiparse a estos cambios y encontrar nuevas oportunidades de crecimiento”, agregó Iglesias.