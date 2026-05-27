Sierra Colorada firmó un nuevo convenio de capacitación junto al IPAP

El acuerdo busca fortalecer herramientas y oportunidades para los municipios de la Región Sur.

La intendenta de Sierra Colorada, Marta Ignacio, firmó un nuevo convenio junto a la presidenta del IPAP, Juana Benítez, con el objetivo de continuar acercando propuestas de capacitación y formación para los gobiernos locales.

Desde el organismo provincial destacaron la importancia de mantener una presencia activa en cada localidad de la Región Sur, fortaleciendo el acceso a herramientas concretas para mejorar la gestión pública y el trabajo cotidiano de las administraciones municipales.

“Seguimos gestionando cerca de cada localidad, acercando capacitación y herramientas concretas para fortalecer el trabajo en los gobiernos locales de la Línea Sur”, expresó Juana Benítez.

El convenio forma parte de las acciones impulsadas para ampliar las oportunidades de formación y capacitación destinadas a trabajadores y trabajadoras de los municipios rionegrinos, promoviendo una gestión pública más eficiente y cercana a la comunidad.

“Más herramientas, más capacitación y más oportunidades para los gobiernos locales de Río Negro”, destacaron tras la firma del acuerdo.