Destacada actuación de la Escuela Municipal de Artes Marciales Chinas en El Bolsón

Los representantes locales obtuvieron importantes resultados en la Copa Piltriquitrón.

La Coordinación de Deportes felicitó a la Escuela Municipal de Artes Marciales Chinas por su destacada participación en el Segundo Encuentro “Copa Piltriquitrón”, realizado en El Bolsón.

Durante la competencia, los representantes locales lograron excelentes resultados en distintas categorías, demostrando compromiso, preparación y un gran nivel deportivo.

Entre los resultados obtenidos se destacaron:

Franco Guajardo

1° puesto en Formas Manos Vacías

1° puesto en Formas con Armas

2° puesto en Combate

Brayan Manuel

2° puesto en Formas Manos Vacías

2° puesto en Formas con Armas

3° puesto en Combate

Bruno Guajardo

1° puesto en Formas Manos Vacías

1° puesto en Formas con Armas

2° puesto en Combate

Aimara Cayuman

2° puesto en Combate

Josías Cusiche

2° puesto en Formas Manos Vacías

3° puesto en Combate

Lázaro Canuyán

2° puesto en Formas Manos Vacías

2° puesto en Combate

Desde la organización felicitaron a cada competidor y a los profesores por el esfuerzo, la dedicación y el compromiso demostrado, representando de gran manera a la localidad en este importante encuentro deportivo.