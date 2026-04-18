El IPAP fortalece políticas públicas con acciones en Ñorquinco

El Instituto Provincial de la Administración Pública -IPAP- en articulación con el Ministerio de Gobierno y Trabajo, continúa consolidando una política de formación orientada a fortalecer las capacidades del Estado y acompañar el desarrollo de gobiernos municipales.

De esta manera, el IPAP avanzó en la firma de convenios de cooperación con el municipio de Ñorquinco, con el objetivo de implementar propuestas de capacitación destinadas a agentes municipales, afianzando la gestión pública en cada territorio.

“Se articuló con el Ministerio de Gobierno y Trabajo, lo que nos permitió trabajar en una agenda más ordenada para que podamos llegar a cada uno de los municipios, con toda la capacitación y formación a los agentes municipales”, señaló la Presidenta del IPAP, Juana Benítez.

Esta línea de acción forma parte de una estrategia de descentralización de la formación, que busca acercar herramientas de gestión a los gobiernos locales y fortalecer la implementación de políticas públicas en toda la provincia.

En paralelo, el IPAP impulsa propuestas formativas vinculadas a las características productivas y sociales de cada región. Se destaca la capacitación Hospitalidad Turística para Comunidades Rurales, desarrollada en Ñorquinco y orientada a mejorar la calidad de atención al visitante, promoviendo el desarrollo turístico con identidad local.

Benítez declaró: “Estas capacitaciones tienen la característica de ser optativas y gratuitas, también las hacemos en forma virtual en nuestra plataforma del IPAP. Y también, según las necesidades de cada municipio, son presenciales. Por ejemplo, ayer se cerró la capacitación en Hospitalidad en Ñorquinco”.

A su vez, el IPAP sostiene una política de capacitación continua que complementa estas acciones territoriales. Actualmente, casi 10.000 agentes públicos participan de los cursos autogestionados, mientras que se desarrollan cursos gestionados y capacitaciones específicas orientadas a mejorar procesos clave dentro de la administración pública.

En materia de modernización, el organismo impulsa la Diplomatura en Inteligencia Artificial Aplicada a la Gestión Pública, en articulación con el Ministerio de Modernización y la Universidad de Flores (UFLO), así como el curso de Gestión Documental Electrónica (GDE), herramientas fundamentales para avanzar en la digitalización y eficiencia del Estado.

De esta manera, el IPAP reafirma su rol en la construcción de un Estado más cercano, eficiente y preparado, a partir de la formación continua, el trabajo con los gobiernos locales y el fortalecimiento de las políticas públicas en todo el territorio rionegrino.