Fiscalizadores de Tierras continúan recorriendo la Región Sur para el ordenamiento territorial

Las tareas incluyen inspecciones, actualización de documentación y delimitación de tierras fiscales en distintos sectores rurales.

El trabajo de los fiscalizadores de Tierras continúa desplegándose en distintos puntos de la Región Sur de Río Negro, con recorridos orientados al fortalecimiento del ordenamiento territorial y la regularización de tierras fiscales.

Durante las últimas jornadas, se avanzó en la zona rural del Bajo Santa Rosa, en cercanías de Ministro Ramos Mexía, abarcando sectores como El Caín, Chapalcó, Laguna Blanca y Los Menucos.

En esos lugares se realizaron inspecciones, entrega de permisos y actualización de documentación, acompañando a pobladores rurales y fortaleciendo la organización del territorio en el marco de la normativa vigente en materia de tierras fiscales provinciales.

Por otra parte, la delegación de El Bolsón recorrió la Comisión de Fomento Siete Parajes, donde se llevaron adelante tareas de deslinde y verificación de límites parcelarios, con el objetivo de garantizar el ordenamiento territorial y la correcta ocupación de las tierras fiscales.

Desde el organismo destacaron que estas acciones permiten reforzar la presencia territorial del Estado, avanzar en la regularización administrativa y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en cada sector recorrido.