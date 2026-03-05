La Defensoría del Pueblo atenderá reclamos en Los Menucos, Comicó y Aguada de Guerra

Asesores del organismo visitarán las localidades de Los Menucos, Aguada de Guerra y Comicó para atender de forma presencial las consultas y reclamos de los vecinos.

Además, recorrerán centros de salud y escuelas a los fines de recabar información sobre las condiciones edilicias y, a través de entrevistas a sus autoridades, se requerirá conocer cuestiones relacionadas a la accesibilidad, conectividad, insumos, mantenimiento, capacitación, forma de gestión, entre otros temas.

La Defensoría del Pueblo defiende y protege los derechos de todas las personas frente a los incumplimientos de la administración pública provincial. Supervisa el funcionamiento de las instituciones públicas (hospitales, comisarías, Ipross, escuelas, etc.) y el de las empresas prestadoras de servicios públicos (agua, luz, gas). Es también función del organismo de control provincial brindar asesoramiento sobre cuestiones relacionadas a la defensa de los derechos de los usuarios y consumidores; discapacidad; violencias; niñez y adolescencia; como así también promover la protección del medio ambiente.

Cronograma

Martes 10 de marzo

Aguada de Guerra

Lugar: Comisión de Fomento

Horario: 8:30 a 9:30

Los Menucos

Lugar: Juzgado de Paz

Horario: 9.30 a 13

Comicó

Lugar: Comisión de Fomento

Horario: 11 a 12