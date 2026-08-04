Sierra Colorada comenzó a organizar los festejos por el Día de las Infancias

Por tercer año consecutivo, la Municipalidad de Sierra Colorada conformó una mesa de trabajo junto a distintas instituciones y representantes de las iglesias locales para planificar los festejos por el Día de las Infancias.

El objetivo de este espacio es coordinar de manera conjunta una jornada especial destinada a agasajar a los niños y niñas de la localidad, promoviendo el trabajo comunitario y la participación de diferentes actores sociales.

La intendenta Marta Ignacio destacó la importancia de esta iniciativa y expresó: “Creemos firmemente que el trabajo articulado y comunitario es la clave para brindarles momentos llenos de alegría, contención y diversión. Ya nos estamos preparando con actividades creativas, artísticas, juegos al aire libre, sorpresas, merienda y muchos momentos para compartir.”

Desde el Municipio informaron que en los próximos días se dará a conocer la fecha, el horario y el cronograma de actividades que formarán parte de la celebración del Día de las Infancias durante el mes de agosto.