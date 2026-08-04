Finalizó la Colonia de Vacaciones de Invierno en Pilcaniyeu

Con dos jornadas repletas de juegos, actividades recreativas y momentos de diversión, culminó una nueva edición de la Colonia de Vacaciones de Invierno organizada por la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Pilcaniyeu.

El jueves fue el turno de los niños y niñas de 3 a 5 años, mientras que el viernes participaron chicos y chicas de 6 a 17 años, quienes disfrutaron de diversas propuestas recreativas, compartieron una merienda y celebraron el cierre de una experiencia pensada para promover el encuentro, la integración y el compañerismo.

En total, 70 niños, niñas y adolescentes participaron de esta edición de la colonia, consolidando un espacio de recreación y aprendizaje durante el receso invernal.

Desde la Municipalidad de Pilcaniyeu agradecieron a las familias por la confianza depositada en la propuesta, y reconocieron el compromiso del equipo de profesores y cocineros que hicieron posible el desarrollo de cada una de las actividades.