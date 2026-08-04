El Ejecutivo rionegrino busca autorizar el cobro de tasas en las Comisiones de Fomento

El Poder Ejecutivo de Río Negro ingresó a la Legislatura provincial un proyecto de ley con el que busca saldar una histórica vacancia normativa en el interior profundo de la provincia: la creación de un Régimen de Tasas Retributivas para las Comisiones de Fomento.

La iniciativa, impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck y rubricada por la totalidad de su gabinete de ministros, propone dotar a los parajes de un marco legal unificado que les permita cobrar tributos locales por servicios públicos y desarrollo comercial.

Según se detalla en los fundamentos del expediente, el proyecto busca dar respuesta a las necesidades planteadas por los propios comisionados rurales. Se trata de una herramienta de alcance general pensada para ser adaptable, por lo que cada Comisión de Fomento podrá implementarla y ajustarla conforme a su propia realidad y a los requerimientos de su comunidad.

Uno de los puntos clave de la propuesta es el mecanismo elegido para evitar que los ingresos pierdan valor frente a la inflación. Para ello, los montos no se fijarán en pesos sino en Unidades Fijas, equivalentes cada una al precio de venta al público de un litro de nafta súper de la bandera YPF en la capital provincial, con una actualización de valores que se realizará de forma semestral a través de la Subsecretaría de Comisiones de Fomento.

El texto contempla dos categorías tributarias principales. Por un lado, la tasa por servicios generales abarcará contraprestaciones como alumbrado público, recolección de residuos, barrido y mantenimiento de la vía pública, fijando un tope de hasta tres Unidades Fijas por contribuyente. Por otro lado, la tasa por actividad comercial, industrial o de servicios se aplicará a los establecimientos con actividad económica que requieran control o inspección local, con un canon mensual que oscilará entre las tres y las cuarenta Unidades Fijas según el rubro, la superficie del local y la capacidad contributiva del comerciante.

En cuanto al destino de los fondos, la ley establece que la recaudación tendrá una afectación específica. El dinero obtenido solo podrá aplicarse al mantenimiento y ampliación de los servicios locales, la concreción de obras de infraestructura menor y la ejecución de acciones de higiene y mejora en los espacios públicos. Para garantizar el control, los comisionados deberán llevar un registro contable diferenciado de estos recursos, quedando la fiscalización final en manos del Ministerio de Gobierno y Trabajo.

Asimismo, la normativa faculta a las Comisiones de Fomento a firmar convenios con empresas prestadoras de servicios domiciliarios, tanto provinciales como municipales, para facilitar el cobro de las tasas a través de las facturas habituales de luz o agua.

En el plano social, la propuesta incorpora una cláusula de equidad tributaria que autoriza a otorgar exenciones totales o parciales a aquellos vecinos cuyos ingresos no superen el monto de un Salario Mínimo Vital y Móvil. Dado que el proyecto ingresó firmado en Acuerdo General de Ministros, el Ejecutivo solicitó a la Legislatura rionegrina que la iniciativa sea tratada en única vuelta para acelerar su sanción.