Sierra Colorada: ARSA recibió a estudiantes secundarios en una jornada educativa

Aguas Rionegrinas recibió a estudiantes del ESRN N.º 82, anexo CENS, de Sierra Colorada, quienes recorrieron las instalaciones de la delegación local y conocieron cómo se desarrollan los procesos de captación, tratamiento y distribución de agua potable.

Los estudiantes del secundario nocturno, junto a sus docentes, recorrieron las instalaciones de la delegación y conocieron las tareas que se llevan adelante diariamente para garantizar el servicio de agua potable en la localidad.

Durante la visita, pudieron interiorizarse sobre el funcionamiento del servicio y la importancia de los procesos de captación, tratamiento y distribución del agua potable.

A través de estas experiencias, Aguas Rionegrinas promueve el acercamiento de las instituciones educativas a los servicios esenciales, fortaleciendo el conocimiento sobre el trabajo que se desarrolla en cada localidad y la importancia de cuidar el agua como recurso fundamental.