ARSA realiza tareas de limpieza y mantenimiento de redes en Valcheta

Aguas Rionegrinas lleva adelante trabajos de limpieza y mantenimiento en la localidad de Valcheta, con el objetivo de mejorar el funcionamiento del sistema y prevenir obstrucciones. Las tareas continuarán en distintos sectores, priorizando aquellos que registraron inconvenientes durante los últimos meses.

En Valcheta, los trabajos sobre la red del sistema cloacal comenzaron en las calles Moreno y Belgrano y se extenderán a otros puntos de la localidad. Entre los sectores identificados como prioritarios se encuentran las intersecciones de Crespo y Mitre, Pagano y Descalzi, Alem y Descalzi, 25 de Mayo y Alem, Pagano y Alem, y 25 de Mayo y Belgrano.

Aguas Rionegrinas agradece la colaboración de los vecinos y se recuerda la importancia de cuidar las redes cloacales, evitando arrojar residuos que puedan afectar el funcionamiento del sistema.