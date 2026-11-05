Maquinchao: Graciela fue postulada a los Premios Lía Encalada por su labor en las economías regionales

La ingeniera agrónoma Graciela Machiñena, técnica del Programa Ganadero en Maquinchao, fue postulada en la quinta edición de los Premios “Lía Encalada”, en reconocimiento a su labor técnica en el rubro Economías Regionales.

La distinción se enmarcó en el 3.º Foro Internacional de Género y Ruralidad, realizado durante octubre en el Teatro Auditorium de Mar del Plata. El encuentro fue impulsado por Mujeres de la Ruralidad Argentina, una asociación que busca visibilizar el liderazgo y los aportes de las mujeres en los ámbitos rurales, comunitarios y productivos.

Bajo el lema “Con los pies en la tierra y el futuro entre las manos”, la iniciativa reconoció la trayectoria de mujeres referentes de distintos puntos del país.

Machiñena fue postulada junto a otras tres mujeres de Río Colorado, representando a la provincia de Río Negro, en una convocatoria que reunió a numerosas referentes de la ruralidad argentina.

Un reconocimiento a la historia de las mujeres en el campo

Los Premios llevan el nombre de Lía Encalada, quien en 1927 se convirtió en la primera mujer en graduarse como ingeniera agrónoma en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Su trayectoria marcó un hito en la incorporación de las mujeres a las ciencias agrarias y al desarrollo de la producción rural.

La postulación de Graciela Machiñena pone en valor el trabajo técnico que se desarrolla en la Región Sur y el aporte de las mujeres al fortalecimiento de las economías regionales.