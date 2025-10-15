Sierra Colorada: 13 familias firmaron sus títulos de propiedad

En el marco del programa “Mi Escritura, un Derecho”, esta semana se firmaron 13 escrituras en Sierra Colorada con el objetivo de poner en regla la titularidad de inmuebles y seguir brindándole seguridad jurídica a las y los vecinos de los distintos puntos del territorio rionegrino.

Se trata de una iniciativa impulsada por el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Turismo que a través de la Escribanía General de Gobierno busca promover y acompañar a las familias cuyas viviendas se encuentran construidas sobre tierras pertenecientes al Estado provincial o municipal.

En este sentido, la Escribana General de Gobierno, Gabriela Benito, destacó que “esto forma parte del trabajo que venimos realizando en conjunto con los distintos municipios, con un balance muy positivo ya que venimos trabajando con varias localidades, especialmente de la Región Sur para que cada familia pueda obtener su título de propiedad”.

Por otra parte, Benito agregó que “está siendo un año muy productivo, con muchas firmas y muchas alegrías para las familias rionegrinas y para lo que resta de este año y el 2026 esperamos redoblar el trabajo, como lo venimos haciendo y se ha venido manifestando en el último tiempo”.

De esta manera, el Gobierno de Río Negro continúa acompañando a las familias rionegrinas, promoviendo la regularización de tierras fiscales para brindarles seguridad respecto a la titularidad de sus propiedades.