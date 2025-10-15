El colectivo audiovisual de “A Rodar Escuelas” recorre la provincia

A Rodar Escuelas Río Negro (ARE) inició su recorrido provincial con la visita a Bariloche, Pichi Leufú, Ñirihuau, Pilcaniyeu, Cipolletti, General Roca y El Bolsón, con la participación de más de 1600 estudiantes y docentes que compartieron las producciones de las distintas narrativas de toda la zona y participaron de los talleres y charlas a cargo de referentes audiovisuales.

El recorrido del equipo coordinador de ARE inició en Bariloche, en coincidencia con el Festival Audiovisual Bariloche en la localidad, lo que permitió poder articular charlas para las escuelas secundarias a cargo de Agnese Boaretto y Javi Témoli presentando la película Suerte Josefa; Jorge Sesán y Merlina Trabatto del corto las Continuidades y Martín Machen Domínguez de la serie Un Futuro Imposible.

Toda la actividad en la localidad andina, que convocó a 32 escuelas y más de 800 estudiantes, se centró en la sede de la Universidad del Comahue en donde estudiantes de educación primaria, secundaria y de educación de jóvenes y adultos/as pudieron conocer y recorrer esos espacios, disfrutar de sus producciones audiovisuales en pantalla grande y realizar los talleres de Ilusión óptica y cámara oscura.

Asimismo, en Pichi Leufú y Ñirihuau el equipo visitó la Escuela Hogar 231 y Primaria 190, respectivamente, donde junto a la comunidad educativa pudieron disfrutar y compartir de las actividades del programa. En Pichi Leufú la producción audiovisual seleccionada por ARE “Todos los años la misma historia” traspasó las pantallas y fue declarada de Interés municipal por el Concejo Deliberante de Pilcaniyeu lo que dará la oportunidad de continuar con el proyecto educativo con llegada a la comunidad.

La recorrida continuó por El Bolsón, donde más de 85 estudiantes disfrutaron de las actividades y proyecciones en su encuentro zonal.