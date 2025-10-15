Río Negro transfirió fondos del Bono Petrolero a 18 Comisiones de Fomento

El Gobierno de Río Negro, a través de los Ministerios de Hacienda y de Gobierno, Trabajo y Turismo, continúa transfiriendo los fondos provenientes de la renegociación de los contratos hidrocarburíferos a las Comisiones de Fomento. En esta etapa, se efectivizaron pagos por un total de $178 millones, que serán destinados a la ejecución de obras de infraestructura, la mejora de espacios públicos y la adquisición de equipamiento, entre otras acciones orientadas a fortalecer el desarrollo local y mejorar la calidad de vida de las familias.

Esta iniciativa se enmarca en el compromiso del Gobierno Provincial de distribuir de manera equitativa los ingresos generados por la actividad energética.

Los montos transferidos fueron los siguientes

· El Cuy: $19.159.781,00

· Laguna Blanca: $7.797.293,00

· San Javier: $20.078.600,00

· El Caín: $9.920.746,00

· Mencué: $13.794.162,00

· El Manso: $11.470.814,00

· Peñas Blancas: $9.948.801,00

· Río Chico: $12.963.017,00

· Villa Llanquín: $8.112.918,00

· Chipauquil: $6.966.148,00

· Arroyo Ventana: $5.731.705,00

· Nahuel Niyeu: $5.789.570,00

· Villa Mascardi: $6.562.850,00

· Prahuaniyeu: $9.087.847,00

· Comicó: $7.223.908,00

· Pilquiniyeu: $6.191.114,00

· Pilquiniyeu del Limay: $7.913.022,00

· Aguada Cecilio: $9.317.552,00

La distribución de los fondos se realiza de acuerdo con la normativa provincial vigente, que establece los índices de coparticipación y garantiza una asignación transparente y proporcional entre las más de 30 Comisiones de Fomento de Río Negro.

De esta manera, el Gobierno provincial continúa impulsando la llegada de los beneficios del Bono Petrolero a todo el territorio, acompañando el desarrollo de las comunidades y fortaleciendo la infraestructura local.