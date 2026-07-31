SENAF renueva su programa para la restitución de derechos de las infancias

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) presentó en Ingeniero Jacobacci el Programa de Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (REÑMA), una propuesta que renueva el enfoque de intervención y reafirma el compromiso del Gobierno de Río Negro con la protección integral de las infancias y adolescencias.

Durante la actividad, realizada en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, se anunció que el programa hasta ahora denominado Fortalecimiento Familiar pasará a llamarse Programa de Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (REÑMA), una nueva identidad institucional alineada con el paradigma de protección integral y con un enfoque centrado en la restitución efectiva de derechos desde la corresponsabilidad.

En la apertura, la titular de la SENAF, Silbana Cullumilla, agradeció el acompañamiento e informó que el proyecto será elevado a la Legislatura para su tratamiento. “Para nosotros es muy importante, poder trabajar con la familia, los vínculos y en comunidad. El objetivo va a ser claro, trabajar en territorio, en red y en toda la provincia”.

Por su parte el Intendente de Ingeniero Jacobacci, José Mellado, destacó la importancia de la amplia participación institucional y celebró la presencia de referentes de las distintas organizaciones locales, de autoridades provinciales y de intendentes de la región. Asimismo, puso en valor el trabajo que realiza el equipo local de SENAF, al señalar que “en Jacobacci tenemos un equipo de SENAF muy comprometido, que responde constantemente a la demanda”.

Asimismo, el legislador Norberto Moreno, recibió el proyecto de ley con el compromiso de impulsar su tratamiento en la Legislatura de Río Negro y destacó el carácter federal de la iniciativa al ser presentada en Jacobacci. Además, expresó que “esta actualización nace de la experiencia y del trabajo de quienes están las 24 horas acompañando situaciones tan complejas, de quienes conviven diariamente con esta realidad”.

De la actividad participaron también intendentes de distintas localidades, delegados y equipos técnicos de la SENAF, representantes de organismos e instituciones que integran el Sistema de Protección Integral de Derechos, autoridades provinciales, vecinos y vecinas.

Con esta nueva etapa, el Gobierno de Río Negro impulsa una política pública orientada a garantizar la restitución y el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes, promoviendo un trabajo articulado entre organismos provinciales, municipios e instituciones para brindar respuestas integrales en cada rincón de la provincia.