Ramos Mexia: Finalizó la capacitación interinstitucional sobre violencia familiar y género

El pasado viernes se desarrolló en Ministro Ramos Mexía el tercer y último encuentro del proyecto “Capacitación en Violencia Familiar, de Género y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”, una iniciativa impulsada por la Oficina de la Mujer, el Niño y la Familia de Sierra Colorada.

En esta oportunidad se dictó el Módulo III: “Red Local – Herramientas Operativas y Articulación Interinstitucional”, destinado al personal policial de la Subcomisaría 52° de Ministro Ramos Mexía y de los Destacamentos N° 109 de Yaminué y N° 171 de Treneta.

La jornada contó además con la participación de integrantes de la Red Interinstitucional local, entre ellos el juez de Paz, Luis Arriola, y Yamila Rodríguez, representante del área de Desarrollo Social de la Municipalidad de Ministro Ramos Mexía.

El principal objetivo del encuentro fue brindar herramientas operativas al personal policial para fortalecer la intervención ante situaciones de violencia familiar y de género, promoviendo una atención empática, libre de estereotipos, el reconocimiento de las particularidades del territorio y una articulación efectiva con los distintos organismos locales.

Desde la organización agradecieron el compromiso y la predisposición del Juzgado de Paz, del área de Desarrollo Social y de la Municipalidad de Ministro Ramos Mexía por el acompañamiento brindado durante el desarrollo del proyecto.

Como cierre de la actividad, se realizó la entrega de presentes a representantes de la Subcomisaría 52°, del área de Desarrollo Social y del Juzgado de Paz, en reconocimiento a su participación y al trabajo conjunto desarrollado durante la capacitación.