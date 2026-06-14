SENAC presentó el impacto de las denuncias y los resultados del 0800-Drogas

La Jefatura de la Policía de Río Negro en Viedma fue escenario de un encuentro clave de trabajo en el que se presentaron a la cúpula policial los alcances, metodologías y el impacto provincial de las charlas informativas sobre la línea 0800-333-4124 para denuncias anónimas sobre drogas. Durante la jornada, se destacaron los resultados positivos alcanzados gracias al compromiso vecinal.
En este sentido, hoy viernes el secretario de Narcocriminalidad (SENAC), Darío Buonaventura, y el Oficial Ayudante, Eluney Paileman, fueron recibidos en la Sala de Situación por el jefe de la Policía de Río Negro, Daniel Bertazzo, y el director general de Toxicomanía y Leyes Especiales, Rubén Ralinqueo.
Durante la presentación, fue exhibido un detallado material fílmico institucional. A través de este soporte audiovisual, se expuso ante la cúpula policial el trabajo integral que se viene realizando, con el paso a paso de la denuncia y el circuito riguroso que recorre la información desde que el ciudadano se comunica de forma anónima hasta que se deriva de manera segura a la Justicia.
El video destacó de manera especial los resultados positivos alcanzados gracias al compromiso vecinal, mostrando imágenes de los operativos policiales más importantes e impactantes que se ejecutaron en el último tiempo en distintos puntos de la provincia.
Asimismo, se remarcó el alcance provincial y cómo se están desplegando las charlas de concientización y prevención en las diferentes localidades de Río Negro, de manera conjunta con la Agencia para la Prevención y Asistencia ante el Abuso de Sustancias y de las Adicciones (APASA). En tanto, se mostró un mapeo detallado que refleja la cantidad de denuncias registradas y procesadas por sector geográfico en todo el territorio provincial.
El 0800-333-4124 (Drogas) es una herramienta rionegrina de carácter totalmente anónimo y gratuito, que permite a la comunidad involucrarse activamente en la lucha contra el narcotráfico, garantizando la absoluta reserva de la identidad de los denunciantes y transformando cada llamada en una investigación policial concreta.
El balance del encuentro fue sumamente positivo, ratificando la articulación permanente entre el Ministerio de Seguridad y Justicia y la Policía de Río Negro para optimizar las estrategias contra el delito complejo.