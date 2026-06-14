SENAC presentó el impacto de las denuncias y los resultados del 0800-Drogas

La Jefatura de la Policía de Río Negro en Viedma fue escenario de un encuentro clave de trabajo en el que se presentaron a la cúpula policial los alcances, metodologías y el impacto provincial de las charlas informativas sobre la línea 0800-333-4124 para denuncias anónimas sobre drogas. Durante la jornada, se destacaron los resultados positivos alcanzados gracias al compromiso vecinal.

En este sentido, hoy viernes ​el secretario de Narcocriminalidad (SENAC), Darío Buonaventura, y el Oficial Ayudante, Eluney Paileman, fueron recibidos en la Sala de Situación por el jefe de la Policía de Río Negro, Daniel Bertazzo, y el director general de Toxicomanía y Leyes Especiales, Rubén Ralinqueo.

​Durante la presentación, fue exhibido un detallado material fílmico institucional. A través de este soporte audiovisual, se expuso ante la cúpula policial el trabajo integral que se viene realizando, con el paso a paso de la denuncia y el circuito riguroso que recorre la información desde que el ciudadano se comunica de forma anónima hasta que se deriva de manera segura a la Justicia.

El video destacó de manera especial los resultados positivos alcanzados gracias al compromiso vecinal, mostrando imágenes de los operativos policiales más importantes e impactantes que se ejecutaron en el último tiempo en distintos puntos de la provincia.

Asimismo, se remarcó el alcance provincial y cómo se están desplegando las charlas de concientización y prevención en las diferentes localidades de Río Negro, de manera conjunta con la Agencia para la Prevención y Asistencia ante el Abuso de Sustancias y de las Adicciones (APASA). En tanto, se mostró un mapeo detallado que refleja la cantidad de denuncias registradas y procesadas por sector geográfico en todo el territorio provincial.

El 0800-333-4124 (Drogas) es una herramienta rionegrina de carácter totalmente anónimo y gratuito, que permite a la comunidad involucrarse activamente en la lucha contra el narcotráfico, garantizando la absoluta reserva de la identidad de los denunciantes y transformando cada llamada en una investigación policial concreta.

​El balance del encuentro fue sumamente positivo, ratificando la articulación permanente entre el Ministerio de Seguridad y Justicia y la Policía de Río Negro para optimizar las estrategias contra el delito complejo.