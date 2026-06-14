Protección Civil llegó a cada puesto de la Región Sur con leña y forraje

Protección Civil de Río Negro completó un amplio operativo de asistencia en la Región Sur que permitió llegar a 32 familias rurales de distintos parajes. En cuatro jornadas de trabajo se recorrieron 652 kilómetros para entregar leña, forraje para animales y relevar necesidades, alcanzando la totalidad de los puestos previstos.

Los equipos recorrieron algunos de los sectores más alejados y exigentes de la geografía provincial, donde las grandes distancias, el clima y el estado de los caminos suelen representar un desafío permanente para quienes viven y trabajan en el campo.

Los operativos alcanzaron los parajes Arroyo Blanco, Prahuaniyeu, Melicó, Melicó Arriba, Las Coloradas, Corralito Arriba, Corralito Abajo, Cerro Alto y Paso Flores. En cada uno de esos lugares se realizó asistencia directa a las familias, con entrega de insumos esenciales para afrontar los meses más duros del invierno.

Además de la distribución de leña destinada a la calefacción de los hogares, también se entregaron más de 150 fardos de forraje para animales. Este aporte resulta fundamental para los pequeños productores rurales, que dependen de sus animales para sostener la economía familiar y que durante el invierno enfrentan mayores dificultades para acceder a alimento para el ganado.

Por otra parte, el operativo permitió mantener contacto directo con los pobladores, conocer de primera mano las necesidades existentes y verificar las condiciones en las que se encuentran las familias que habitan en sectores alejados de los centros urbanos. Esa presencia en territorio fue uno de los aspectos más valorados del operativo.

Para cumplir con los objetivos previstos fue clave la colaboración del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales -SPLIF-, quien aportó un camión 4×4 especialmente preparado para transitar zonas complejas y dos integrantes de su personal, que participaron activamente en las tareas de carga, transporte, descarga y entrega de los insumos.

El apoyo logístico permitió ampliar la capacidad operativa de la comisión y llegar con mayor rapidez a cada uno de los puntos programados. El vehículo del SPLIF recorrió aproximadamente 450 kilómetros durante las jornadas de trabajo, acompañando las recorridas y fortaleciendo la asistencia en los parajes visitados.

La magnitud del despliegue queda reflejada en los números finales: 652 kilómetros recorridos, 32 familias asistidas y la totalidad de los puestos alcanzados. En una región caracterizada por grandes extensiones, condiciones climáticas adversas y poblaciones dispersas, completar el recorrido previsto significó garantizar que ninguna familia quedara sin el acompañamiento necesario para atravesar el invierno.