Se viene un nuevo encuentro de la ESRN Rural Virtual

Unos 60 estudiantes de distintos puntos de la provincia que cursan en la ESRN Rural Virtual participarán la próxima semana del Encuentro Provincial 2026 en el balneario El Cóndor, una experiencia de intercambio y convivencia que promete dejar recuerdos inolvidables.

demás, habrá aire mundialista ya que el martes debutará la Selección Argentina y los chicos y chicas podrán ver el partido juntos.

Ese martes será el día de la llegada de las y los estudiantes que el miércoles tendrán actividades como el taller A Rodar Escuelas, Presentación de las Orientaciones, Juegos Recreativos y la presentación del Coro Bicentenario.

El jueves visitarán el cine de Viedma para poder ver una película y harán una recorrida por el centro de la capital rionegrina.

El viernes, último día del encuentro, realizarán una visita a la Legislatura de Río Negro, al Poder Judicial y a la Casa de Gobierno.

La coordinadora de la ESRN Rural Virtual, Viviana Huentemil, señaló: “Estamos emocionados por el mundial pero también porque el año pasado en el encuentro rural 2025 se asumió un compromiso desde el Ministerio de Educación de realizar nuevamente una vez al año el encuentro y este año se ejecuta la semana que viene. La verdad que toda la provincia está movilizada, nuestros parajes porque nos encontramos otra vez en El Cóndor la semana próxima”, manifestó.

Huentemil destacó que la idea es afianzar las trayectorias de las y los estudiantes de segundo año que llegarán de 19 de las 26 sedes de la ESRN Rural Virtual.

“Vamos hacer actividades de fortalecimiento tanto pedagógicas, también vinculares porque encontrarnos presencialmente refuerza todo este trabajo virtual que se hace a través de los profesores que están acá en sede central” comentó y agregó “Albergamos gran diversidad de comunidades, de familias, de costumbres, todas aunadas en fortalecer y llegar con calidad presencial educativa de la escuela secundaria obligatoria”.

La posibilidad de que las y los estudiantes permanezcan estudiando en sus lugares de origen es de gran importancia ” porque están cerca de sus familias, asisten a la escuela, las cinco horas normadas y se encuentran en cada una de las localidades”.

Huentemil remarcó la expectativa de cara al Encuentro y afirmó “El año pasado fue hermoso albergar a tantas comunidades, son todas distintas, la provincia es amplia y trajeron todas sus experiencias”.