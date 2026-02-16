Río Negro fortalece seguridad ciudadana con sistema de denuncias anónimas

En el marco de una estrategia articulada entre el Ministerio de Seguridad y Justicia y organismos del área de Salud, el Gobierno de Río Negro continúa fortaleciendo la línea 0800-DROGAS, una herramienta tecnológica que garantiza el anonimato absoluto y promueve la participación activa de la comunidad en la lucha contra el narcotráfico.

a Secretaría de Narcocriminalidad (SENAC) y la Agencia para la Prevención y Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos (APASA) pusieron en marcha un ciclo de despliegue territorial en localidades como Choele Choel, Fernández Oro y Cipolletti, con el objetivo de explicar el funcionamiento del sistema y acercar información clara a vecinos, municipios y Consejos de Seguridad.

Tecnología al servicio del anonimato

Uno de los ejes centrales de esta política es el fortalecimiento de la línea 0800-333-4124. El Secretario de Narcocriminalidad, Darío Buonaventura, remarcó que no se trata solo de un número telefónico, sino de una plataforma informatizada de alta seguridad diseñada para garantizar confidencialidad y protección.

“Es una herramienta sumamente útil, segura y hermética. El vecino puede aportar datos sin revelar su identidad, sin presentar documentación y sin que queden registros personales, porque el sistema está preparado para resguardar a quien colabora”, explicó Buonaventura.

La modernización en la recepción y procesamiento de datos permite que la SENAC opere como un centro técnico de análisis, donde un equipo especializado evalúa la información recibida antes de elevarla a la Justicia Federal. Este procedimiento otorga mayor solidez a las investigaciones, optimiza recursos y mejora la eficacia de los operativos.

Un abordaje integral

La estrategia provincial se apoya en un enfoque complementario. Por un lado, el frente de seguridad encabezado por la SENAC, orientado a desarticular puntos de venta y estructuras vinculadas al narcomenudeo. Por otro, el frente sanitario liderado por APASA, centrado en la prevención y el abordaje integral de los consumos problemáticos.

Durante las jornadas informativas, los referentes destacaron que la problemática requiere una acción coordinada: control y denuncia para combatir el delito, y acompañamiento profesional para atender sus consecuencias sociales. Esta mirada interdisciplinaria consolida una política pública que combina firmeza en la aplicación de la ley con una perspectiva preventiva y comunitaria.

Resultados que fortalecen la confianza

El impacto de la iniciativa se refleja en el incremento sostenido de denuncias. Según Buonaventura, cada campaña de difusión genera una respuesta inmediata por parte de la ciudadanía, lo que evidencia una mayor confianza en las herramientas institucionales cuando se garantiza protección y seguimiento.

Con este ciclo de charlas y capacitaciones, el Gobierno Provincial reafirma su compromiso de trabajar de manera articulada con municipios y Consejos de Seguridad, consolidando un modelo donde el vecino cumple un rol central en la construcción de una provincia más segura.

Dato útil: para denunciar de forma gratuita y 100% anónima la venta de sustancias ilícitas, se encuentra habilitada la línea 0800-333-4124, disponible en todo el territorio provincial.