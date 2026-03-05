YPF descartó un aumento de precios en sus combustibles por el ataque a Irán

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, explicó que la suba no se trasladará automáticamente a los surtidores.

En medio de un contexto internacional agitado, con el incremento en los precios del petróleo debido al conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos, YPF se distingue por su decisión de no trasladar de inmediato este aumento a los consumidores argentinos. Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, compartió en una entrevista su perspectiva sobre cómo la empresa aborda los repentinos cambios en el precio del crudo.

YPF, empresa que se erige como el líder de la mayor red de estaciones de servicio en Argentina, ha optado por una política de estabilización de precios que busca proteger al consumidor de las alzas abruptas. “En YPF nos enfocamos en decisiones meditados; nuestras políticas de precios no reaccionan al precio diario del crudo. Mantenemos acuerdos con los consumidores para que un alza pasajera del crudo no se refleje directamente en el precio del combustible en surtidores”, declaró Marín.

Una de las principales preocupaciones es el potencial impacto de estos incrementos sobre economías como la de Argentina, pero YPF insiste en que su sistema de monitoreo y el promedio que realizan les permite amortiguar estos cambios. “Ciertamente, si el precio del barril persiste demasiado tiempo en precios altos, encontraremos leves ajustes, pero nunca inmediatos a menos que veamos subsecuentes aumentos permanentes”, aclaró el directivo.

El contexto mundial es tumultuoso. El barril de crudo ha alcanzado los USD 82 debido al bloqueo del estrecho de Ormuz por Irán, una zona clave por donde transita un tercio del comercio global de petróleo. A pesar de esta coyuntura desfavorable, YPF se muestra optimista respecto al papel que Argentina puede jugar como un proveedor constante y seguro de energía, alejándose de las inestabilidades políticas al ser una región no afectada por conflictos bélicos.

Actualmente, según Marín, Argentina tiene la oportunidad de incrementar sustancialmente su producción de LNG, estableciéndose como un proveedor esencial para el mercado global. Estima que al exportar a precios normales se podrían obtener ganancias en torno a los 50 mil millones anuales, lo que coloca al país en una encrucijada beneficiosa dentro del panorama energético global.

YPF sigue asegurando a sus consumidores que las alteraciones en los precios debido a subidas en el crudo no serán inminentes ni abruptas, y que la compañía sigue evaluando con cautela todas las variables, incluyendo factores internos como impuestos al combustible que también inciden en los precios finales.