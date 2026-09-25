Se viene la Liga Senior Línea Sur 2026: cuatro localidades y una misma pasión

Sierra Colorada, Los Menucos, Maquinchao e Ingeniero Jacobacci volverán a encontrarse en una cancha para disputar una nueva edición de la Liga Senior Línea Sur, que tendrá como copa en juego la Municipalidad de Sierra Colorada.

La competencia comenzará el próximo 17 de octubre y reunirá a equipos representativos de cuatro localidades de la Región Sur, en un torneo que combinará experiencia, competencia y el espíritu de camaradería que caracteriza al fútbol senior.

A lo largo de seis fechas, los equipos recorrerán el camino hacia la definición del campeonato, buscando llegar a la jornada decisiva y quedarse con la copa.

Cada fecha tendrá nuevos cruces y cada partido será una oportunidad para sumar puntos y acercarse al objetivo. La competencia culminará el 28 de noviembre, cuando se dispute la gran final de la Liga Senior Línea Sur 2026.

La jornada definitoria promete convertirse en una verdadera fiesta deportiva regional, donde se conocerá al campeón de la Copa Municipalidad de Sierra Colorada – Liga Senior Línea Sur 2026.

Con cuatro localidades como protagonistas, la Liga vuelve a poner en escena una pasión que atraviesa generaciones: el fútbol como punto de encuentro, amistad y competencia.

SIERRA COLORADA • LOS MENUCOS • MAQUINCHAO • INGENIERO JACOBACCI

Liga Senior Línea Sur 2026 – Copa Municipalidad de Sierra Colorada.