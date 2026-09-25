Río Negro refuerza la formación y el empleo para el desarrollo minero

Río Negro participó en Mendoza de las jornadas organizadas por la la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reunieron a provincias, organismos, empresas y sindicatos para intercambiar experiencias y construir herramientas vinculadas al empleo, la formación y los desafíos que plantea el crecimiento de la actividad minera.

La Secretaria de Trabajo, María Martha Avilez, participó como expositora y presentó la experiencia que viene desarrollando la provincia para vincular las necesidades del sector productivo con la formación de trabajadores, la generación de empleo local y la articulación permanente entre el Estado, las empresas y las organizaciones sindicales.

“Río Negro está atravesando una etapa de crecimiento y transformación productiva que nos obliga a anticiparnos. El Gobernador Alberto Weretilneck tiene una visión muy clara: El desarrollo tiene que traducirse en oportunidades concretas para todos los rionegrinos. Trabajamos para que la formación y el empleo acompañen cada proyecto estratégico que se pone en marcha en nuestra provincia”, señaló Avilez.

En su exposición, la funcionaria presentó la Unidad Rionegrina para el Desarrollo de Competencias Laborales, una herramienta impulsada por el Gobierno de Río Negro para anticipar las demandas del mundo productivo, identificar los perfiles laborales que requerirán los proyectos estratégicos y orientar la formación hacia las necesidades reales de cada sector.

Asimismo, también se presentó la experiencia de articulación desarrollada a partir de las mesas interinstitucionales y tripartitas, que permiten reunir al Estado, el sector privado y los trabajadores para abordar conflictos, identificar necesidades y construir acuerdos que acompañen el desarrollo de cada actividad.

La jornada continuó con espacios de trabajo orientados a identificar brechas, establecer prioridades y avanzar en la construcción de una hoja de ruta para el fortalecimiento de la formación técnica vinculada al litio y al cobre, a partir de las experiencias y aportes de las provincias y los distintos actores del mundo laboral y productivo.

De esta manera, la participación de Río Negro permitió compartir una política que busca acompañar las inversiones y el crecimiento productivo con más formación, mayor vinculación entre la oferta y la demanda laboral y mejores oportunidades de empleo para los rionegrinos y rionegrinas.