Johana Cornejo asumió como concejal de Pilcaniyeu

Esta tarde se llevó a cabo el acto de asunción de Johana Cornejo como nueva integrante del Concejo Deliberante de Pilcaniyeu, incorporándose al cuerpo legislativo local en reemplazo de Lorena Riquelme, quien dejó su banca por motivos personales.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades municipales, concejales y vecinos, en un encuentro que puso en valor el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la continuidad del trabajo legislativo en la comunidad.

Durante el acto, se destacó la importancia de la participación ciudadana y el compromiso con la representación de los intereses de los vecinos y vecinas de Pilcaniyeu.

Desde el Municipio expresaron sus mejores deseos a Johana Cornejo en esta nueva responsabilidad, acompañando el inicio de una etapa de trabajo y compromiso al servicio de la comunidad.

Asimismo, se reconoció y agradeció la labor desempeñada por Lorena Riquelme durante el tiempo que formó parte del Concejo Deliberante, valorando su dedicación y aporte al desarrollo institucional de la localidad, y deseándole éxito en los proyectos y desafíos que emprenda en esta nueva etapa.