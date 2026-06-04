Se realizó la jornada “Bombero/a por un Día” en Pilcaniyeu

En el marco del Día Nacional del Bombero Voluntario, se llevó adelante en Pilcaniyeu la jornada “Bombero/a por un Día”, una propuesta organizada por los Bomberos Voluntarios de Pilcaniyeu, la Escuela Primaria N° 269 y la Municipalidad local.

Durante la actividad, alumnos y alumnas participaron de distintas propuestas recreativas y educativas, compartiendo una tarde de aprendizaje, juegos y experiencias junto a los integrantes del cuartel de bomberos.

La iniciativa permitió que los más pequeños conocieran de cerca el trabajo que realizan diariamente los bomberos voluntarios, destacando su compromiso, vocación de servicio y el rol fundamental que cumplen en la comunidad.

Desde la organización resaltaron la importancia de generar estos espacios de encuentro y aprendizaje, que contribuyen a fortalecer los valores de solidaridad, responsabilidad y trabajo en equipo desde edades tempranas.

Finalmente, agradecieron a los Bomberos Voluntarios de Pilcaniyeu, a la comunidad educativa de la Escuela N° 269 y a todas las personas que colaboraron para hacer posible esta significativa jornada.