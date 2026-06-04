Los Menucos busca fortalecer la atención sanitaria

El ministro de Salud de Río Negro, Demetrio Thalasselis, mantuvo una reunión de trabajo con la intendenta de Los Menucos, Mabel Yauhar, con el objetivo de abordar distintos temas vinculados a la salud de la comunidad.

Durante el encuentro se analizaron las visitas a las zonas rurales, la planificación sanitaria para la temporada invernal, las acciones de salud escolar y los proyectos de mejora de infraestructura previstos para el hospital local.

Las autoridades coincidieron en la importancia de continuar trabajando de manera articulada para dar respuesta a las necesidades de la población y fortalecer los servicios de salud en la Región Sur.

Desde el Ministerio destacaron que este tipo de reuniones permiten acompañar de cerca la realidad de cada localidad, avanzar en la planificación de políticas sanitarias y mejorar la calidad de atención para vecinos y vecinas de la comunidad.