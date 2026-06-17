Finalizó taller que recuperó bicicletas para estudiantes de la Región Sur

En Viedma finalizó el taller de ciclomecánica, una propuesta que combinó capacitación en oficios y trabajo comunitario permitiendo recuperar bicicletas en desuso para transformarlos en herramientas de utilidad para estudiantes de la Región Sur.

La propuesta fue llevada adelante por la Subsecretaría de Prevención del Delito y Participación Comunitaria, y se desarrolló en el barrio Lavalle de la capital rionegrina.

A través de esta iniciativa, los participantes incorporaron conocimientos teóricos y prácticos sobre mecánica de bicicletas, trabajando en la recuperación, restauración y reciclaje de rodados que se encontraban en predios estatales y habían sido intervenidos por el Poder Judicial de Río Negro en el marco de distintas causas penales, conforme a lo establecido por la Ley Provincial 5388.

A lo largo del taller, los asistentes pusieron en práctica tareas de reparación y mantenimiento, fortaleciendo habilidades vinculadas al aprendizaje de un oficio y participando de un espacio donde el trabajo en equipo, la creatividad y la cooperación fueron ejes fundamentales. Además de brindar herramientas para el desarrollo personal y laboral, la propuesta permitió recuperar bienes que permanecían en desuso y darles un nuevo destino con impacto social.

El taller estuvo a cargo del psicólogo social Gabriel Riera, la psicopedagoga María Fimpel y el tallerista Adrián Sarracini, quienes acompañaron el proceso de capacitación y recuperación de las bicicletas a lo largo de toda la propuesta.

Como resultado de este trabajo colectivo, las bicicletas recuperadas serán destinadas a estudiantes destacados de la Región Sur, quienes podrán utilizarlas como medio de transporte para asistir a sus establecimientos educativos.

La entrega se realizará de manera articulada con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, contribuyendo a mejorar la movilidad de los estudiantes y acompañar sus trayectorias escolares.

Además de facilitar el acceso a la educación, las bicicletas representan una herramienta para la práctica de actividad física, la recreación y la promoción de hábitos saludables, ampliando las oportunidades de desarrollo para niños, niñas y adolescentes de distintas localidades de la provincia.

La propuesta, impulsada a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, refleja cómo el trabajo articulado entre organismos del Estado y la comunidad puede generar resultados concretos.