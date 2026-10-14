IPROSS suma nueva función en su portal digital para facilitar trámites a afiliados en CABA

El IPROSS implementó una herramienta de autogestión destinada a personas derivadas o residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que permite tramitar prácticas, medicación y cirugías de forma 100% online. La nueva función agiliza los tiempos y evita traslados innecesarios.

Esta herramienta está diseñada específicamente para que las personas afiliadas que residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) o que debieron trasladarse allí por una derivación médica puedan realizar sus gestiones de salud de manera digital, desde cualquier lugar y en cualquier momento.

A través de esta opción, los usuarios pueden tramitar solicitudes que antes requerían presencialidad o gestiones intermedias, tales como prácticas ambulatorias, solicitud de medicación, autorización de cirugías y pedidos de materiales médicos. De esta manera, el trámite ingresa de forma directa a la Auditoría Médica de la Casa Central de la obra social para su correspondiente evaluación y resolución.

El sistema contempla dos situaciones particulares para acceder al beneficio. En el caso de los residentes en CABA, la plataforma verifica automáticamente el domicilio declarado cruzando datos con el padrón de IPROSS.

Por su parte, quienes se encuentren en la Capital Federal en carácter de derivados deberán indicar el centro médico correspondiente y adjuntar la constancia de derivación emitida por la obra social. En ambos contextos, la documentación respaldatoria (órdenes médicas, estudios o informes) puede cargarse fácilmente tomando una foto con el celular o en formato PDF.

Desde el área técnica de IPROSS aclararon que la presentación de la solicitud no implica su aprobación automática, ya que cada pedido queda sujeto a las verificaciones administrativas, documentales y médicas pertinentes. Una vez analizado el caso por la auditoría, la prestación podrá ser autorizada, rechazada o devuelta al afiliado en caso de que se requiera subsanar o incorporar documentación faltante.

Finalmente, las autoridades de la obra social recordaron la importancia de mantener actualizados los datos de contacto, ya que todas las notificaciones, avances del trámite o eventuales requerimientos se comunicarán exclusivamente a través del correo electrónico registrado por el usuario en la plataforma.

Con esta innovación, IPROSS continúa modernizando sus canales de atención para brindar respuestas más ágiles, simples y empáticas a sus beneficiarios, especialmente en momentos de vulnerabilidad de la salud.