Se abonará desde el 23 zona desfavorable a policías retirados y pensionados

Del jueves 23 al 28 de abril, el Gobierno Provincial realizará el pago de las cuotas de la reparación histórica por zona desfavorable a 2865 policías retirados y pensionados, destinando $1.314 millones a este reconocimiento.

La medida se enmarca en una política sostenida de orden y cumplimiento, que permite dar respuesta a una demanda histórica del sector. Reconocer a quienes dedicaron su vida a la seguridad de las y los rionegrinos es una decisión del Gobernador Alberto Weretilneck.

El cronograma se organiza por edades, de la siguiente forma:

• Jueves 23: cobrarán las personas mayores de 71 años.

• Viernes 24: cobrarán las personas entre 66 y 70 años.

• Lunes 27: cobrarán las personas entre 61 y 65 años.

• Martes 28: cobrarán las personas de hasta 60 años.

De esta manera, la Provincia continúa dando respuesta a los retirados y pensionados de policía, con previsibilidad y cumplimiento, manteniendo un esquema que prioriza la inversión en su gente y el sostenimiento de sus compromisos.