Proyectar Futuro: se extiende el plazo de inscripción para estudiantes

El Gobierno de Río Negro extendió el plazo de inscripción al programa Proyectar Futuro, una propuesta gratuita de orientación vocacional y ocupacional destinada a acompañar a estudiantes en el tramo final de su escolaridad obligatoria, brindándoles más tiempo para sumarse y planificar su futuro académico o laboral.

Desde el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, se determinó que las inscripciones para estudiantes, se extenderán hasta el próximo 3 de mayo ingresando al siguiente enlace proyectarfuturo.com.ar o bien a la página oficial del Ministerio y sus redes sociales, donde se podrá encontrar la información actualizada y el acceso correspondiente.

Proyectar Futuro es una propuesta gratuita y está organizada territorialmente a través de los Consejos Escolares, con el objetivo de garantizar que estudiantes de distintas localidades puedan acceder a un proceso de orientación vocacional acompañado.

La iniciativa está dirigida a jóvenes 4° año de Escuela para Jóvenes , de 5º año de las ESRN y 6º año de los CET tanto de instituciones públicas como privadas de toda la provincia y se desarrollará principalmente en modalidad virtual y grupal, con encuentros sincrónicos coordinados por profesionales especialistas en orientación vocacional. A lo largo del proceso se realizarán 13 encuentros virtuales, además de una instancia final presencial organizada en cada Consejo Escolar.

Los encuentros estarán a cargo de psicólogos o psicopedagogos con matrícula de salud, quienes acompañarán a los grupos en actividades orientadas al autoconocimiento, la reflexión sobre proyectos personales y el acceso a información sobre estudios superiores, formación técnica, oficios y oportunidades laborales regionales y nacionales.

Para más información se pueden realizar consultas en el correo electrónico proyectarfuturorn@gmail.com