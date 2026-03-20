Del 20 al 27 se abonará la zona desfavorable a retirados y pensionados

Del viernes 20 al 27 de marzo, el Gobierno Provincial abonará una nueva cuota de la reparación histórica por zona desfavorable a 3.037 policías retirados y pensionados, destinando $1.470 millones a este reconocimiento.

La medida forma parte de un rumbo claro: una provincia ordenada, que planifica, que cuida sus recursos y que responde con hechos en el área de seguridad. Reconocer a quienes dedicaron su vida a proteger a las y los rionegrinos es una decisión de la gestión del Gobernador Alberto Weretilneck.

El cronograma se organiza por edades, de la siguiente forma:

Viernes 20: cobrarán las personas entre 76 y 79 años, y entre 71 y 75 años.

Miércoles 25: cobrarán las personas entre 66 y 70 años.

Jueves 26: cobrarán las personas entre 61 y 65 años.

Viernes 27: cobrarán las personas de hasta 60 años.

Con decisiones concretas y cuentas ordenadas, la Provincia demuestra un rumbo que se sostiene con hechos. Cumplir con quienes dedicaron su vida a la seguridad es parte de una gestión que defiende los recursos de Río Negro, prioriza a su gente y consolida un Estado presente, previsible y responsable.