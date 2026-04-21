Invernaderos: producción y trabajo comunitario en la Región Sur

El Ministerio de Desarrollo Humano, en el marco del programa Invernaderos, realizó la entrega de materiales a Mirta Meyreles, vecina de Maquinchao que participa activamente del programa, con el objetivo de impulsar la producción de plantines que luego serán distribuidos en distintos parajes de la Región Sur.

La iniciativa se vincula con la reciente recorrida del equipo técnico en la Zona Andina y Región Sur, donde se desarrollaron capacitaciones, charlas y relevamientos en territorio. En esta oportunidad, el acompañamiento se traduce en el fortalecimiento de un espacio productivo local que permitirá ampliar el alcance del programa.

A partir de estos insumos, Mirta elaborará plantines en su invernadero para ser entregados a familias de El Caín, Pilcaniyeu, Aguada de Guerra, Los Menucos y Sierra Colorada, promoviendo la producción familiar y comunitaria de alimentos frescos y saludables durante los meses de invierno.

“Recibimos la visita del equipo técnico del programa, con quienes trabajamos todos los años. Esta vez la idea es hacer plantines con los materiales que trajeron y después repartirlos a las familias de la zona. Los producimos en nuestro invernadero y eso nos permite llegar a más gente”, expresó Mirta, quien además destacó el acompañamiento sostenido: “Estoy muy agradecida porque nos enseñaron muchísimo. Aprendimos a trabajar la tierra, a hacer plantines y también a compartir con otros. Es un beneficio para nosotros y para todas las familias que participan”.

Por su parte, desde el equipo técnico explicaron que “la producción local de plantines es clave para garantizar su adaptación a las condiciones climáticas de la región. Los plantines generados en viveros alejados muchas veces no resisten el frío, por lo que esta estrategia, construida junto a las familias, permite mejorar los resultados y optimizar los recursos”.

Este tipo de acciones reflejan el trabajo articulado entre los equipos técnicos y los espacios de producción comunitaria, permitiendo fortalecer el desarrollo local y llegar a más familias en todo el territorio.

De esta manera, el Gobierno de Río Negro continúa impulsando políticas públicas que brindan soluciones concretas a las vecinas y vecinos, promoviendo la producción de alimentos, el aprendizaje y el desarrollo comunitario en toda la provincia.