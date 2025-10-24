Camuzzi inicia una importante obra de infraestructura en Cipolletti

Con una inversión de $2.500 millones, la distribuidora de gas natural continúa renovando y

mejorando la infraestructura energética en su amplia zona de concesión.

Camuzzi informa el inicio de una importante obra de infraestructura en la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro, con el objetivo de reforzar el sistema de distribución de gas natural en la zona contribuyendo con el desarrollo y crecimiento de la localidad y sus habitantes.

Entre los trabajos clave que se llevarán a cabo se encuentra la construcción e instalación de una

nueva Estación Reguladora de Presión (ERP), ubicada en la intersección de las calles Lago Fonck y

Don Juan Espinosa. Con un caudal máximo de 10.000 m³/h, esta instalación permitirá optimizar la

operación del sistema y acompañar el crecimiento proyectado de la demanda.

La obra contempla además el refuerzo sobre el ramal de alimentación, con cañería de acero de 6

pulgadas de diámetro y una extensión de aproximadamente 3000 metros, que se desarrollará

íntegramente por la calzada de las calles Confluencia, Teniente Ibáñez y Lago Fonck. Adicionalmente,

también se reforzará la propia red de distribución con cañería de polietileno de distintos diámetros y

una extensión de 1200 metros, en las inmediaciones de la nueva estación reguladora.

La inversión total destinada al proyecto asciende a $2.500 millones e incluye la provisión de

materiales, trabajos de instalación, inspección y adecuación del predio para la ERP. La obra fue

adjudicada a la empresa CR Construcciones y tiene un plazo de ejecución estimado de 7 meses.

Este nuevo desarrollo forma parte del plan de actualización y mejora de la infraestructura gasífera

que viene llevando adelante Camuzzi, con el objetivo de garantizar la confiabilidad y continuidad del

servicio, acompañando el crecimiento de las comunidades donde opera.