Rivero largó su candidatura

Ariel Rivero se diferenció de los “que tienen causas penales sin aclarar que los persiguen todos los días” y lanzó su candidatura a senador por Primero Río Negro. El ex intendente de Campo Grande recordó que fue el primer dirigente provincial en «confiar y acompañar» a Javier Milei. Fue en 2023, cuando se transformó en su candidato a gobernador.

Rivero es el segundo dirigente del espacio del «cambio» que puso en marcha su postulación al Senado. Esta semana, el presidente del PRO, Juan Martín, hizo lo propio. Así, el mundo libertario ya tiene dos listas en competencia aunque aún restan días para cerrar acuerdos y alianzas.

«Seguiré trabajando como desde el principio para representar a la provincia en el Congreso, defendiendo las políticas del gobierno nacional», dijo el jefe de Primero Río Negro. «Vamos a estar en octubre como lo hicimos siempre. Confiamos en Javier (Milei) y lo comenzamos a acompañar cuando todavía no era presidente y varios no se animaban al cambio, no se animaban a confiar en él: lo trajimos a Bariloche y lo presentamos en Río Negro también como la alternativa de cambio para Argentina”, dijo Rivero y señaló que “los presentamos y lo representamos como candidatos de él en la provincia. Hoy estamos en el mismo camino, acompañando el cambio que propone y está llevando adelante».

Acompañado por referentes de distintas partes de la provincia y en una reunión que encabezó junto a la legisladora provincial de su partido, Yolanda «Yoli» Mansilla, Rivero se desmarcó de «aquellos que tienen que responder a causas penales todos los días», y agregó que «no tenemos nada que ver con ellos» en clara alusión a la diputada de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde.