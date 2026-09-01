Río Negro ya gestiona digitalmente sus compras directas

Todas las jurisdicciones de la Administración Pública Provincial ya cuentan con COMPR.AR RN para gestionar digitalmente las compras directas por monto menor, integrado con el expediente electrónico de GDE. La implementación completa de esta primera etapa permite centralizar y agilizar el proceso de compra.

A partir de esta implementación, COMPR.AR RN y GDE funcionan de manera interoperable, lo que permite incorporar el proceso de compra directamente al expediente electrónico y dar continuidad digital a la gestión.

“El programa trabaja en forma integrada, todos los procedimientos de compra se hacen mediante expediente electrónico: esto hace se que se despapelicen, que sean más ágiles, que los tiempos se acorten y que sea más transparente”, explicó la Subsecretaria de compras y suministros, Cyntia Ruiz.

La implementación forma parte del proceso de modernización de la administración provincial impulsado por el Ministerio de Hacienda, con el objetivo de avanzar hacia procedimientos más ágiles, transparentes y eficientes.

Una implementación gradual y acompañada

La puesta en marcha de COMPR.AR RN se desarrolló de manera gradual, mediante un esquema de incorporación por etapas que permitió capacitar a los equipos, acompañarlos durante sus primeras operaciones y recoger sus experiencias para realizar ajustes y mejoras en la plataforma.

Los usuarios fueron incorporados en cuatro grupos y recibieron capacitación y acompañamiento durante las primeras experiencias de uso. El monitoreo permanente del funcionamiento del sistema y la devolución de quienes lo utilizan permitieron introducir mejoras y consolidar el proceso.

Con la finalización de esta primera etapa, la totalidad de las jurisdicciones alcanzadas ya cuenta con las herramientas para gestionar digitalmente las compras directas por monto menor.

Actualmente, COMPR.AR RN cuenta con 15 organismos provinciales operando en el sistema, 155 usuarios registrados en distintos roles y más de 2.000 proveedores empadronados.