La Provincia comenzó con el pago de las becas universitarias y terciarias

Un total de 485 estudiantes de Río Negro recibieron la primera cuota de las becas universitarias y terciarias, en el marco de una política del Gobierno Provincial destinada a acompañar sus trayectorias académicas.

Luego de la etapa de inscripciones y la recepción de la documentación, se realizó el listado correspondiente de las y los estudiantes que cumplen con los requisitos establecidos para acceder a las becas.

El monto de cada beca se encuentra establecido en base al Salario Mínimo, Vital y Móvil, calculado al 1 de agosto de 2026. Además, uno de los requisitos, es que los ingresos mensuales del grupo familiar del estudiante que solicitó la beca, no superen la suma de $1.129.800 netos.

“Queremos que ningún estudiante tenga que frenar su camino por falta de oportunidades. Acompañar a nuestros jóvenes es apostar al talento, al esfuerzo y al futuro de Río Negro”, destacó el Gobernador Alberto Weretilneck.

Por su parte, la Subsecretaria de Innovación y Planeamiento, Aurelia Sosa, destacó la buena noticia respecto a que hoy se acreditó la primera cuota de las becas: “Abarca a 485 estudiantes que se encuentran transitando sus estudios superiores. Es una política sumamente importante que la provincia de Río Negro lleva adelante para sostener y acompañar los proyectos de vida de los estudiantes” señaló

El programa contempla a estudiantes de instituciones públicas y privadas que se encuentren cursando tanto dentro como fuera de la provincia en el marco de una decisión concreta del Gobierno de Río Negro : invertir en educación es invertir en el presente y en el futuro de Río Negro.

“Es clave poder garantizar ese acompañamiento en lo que son los estudios superiores” resaltó Sosa