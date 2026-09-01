Ramos Mexía: capacitaron a enfermeros en gestión basada en datos

El Ministerio de Salud realizó en Ramos Mexía un taller sobre gestión por datos destinado a profesionales de Enfermería de la quinta Zona Sanitaria. La capacitación abordó herramientas para mejorar la organización de los servicios y la toma de decisiones basada en resultados.

La jornada incluyó contenidos sobre el indicador ICER, la distribución de turnos y el desarrollo de proyectos institucionales, en articulación con el Hospital Área Programa de Ramos Mexía.

La jornada estuvo encabezada por las autoridades de la Subsecretaría de Cuidados de Enfermería de la provincia, a cargo de Silvia Heckel y Antonio Llanqueleo. El encuentro contó con una destacada participación regional, reuniendo a directores y jefes de servicios de enfermería de los hospitales de Ingeniero Jacobacci, Maquinchao, Los Menucos, Sierra Colorada y el nosocomio anfitrión de Ramos Mexía.

Esta actividad se encuadra en el eje estratégico de Gestión por Resultados impulsado por la cartera sanitaria provincial. El propósito central radica en fortalecer el uso del Sistema de Indicadores de Cuidados Enfermeros Rionegrino (ICER), una herramienta clave orientada a optimizar la planificación, la distribución equitativa de turnos y la gestión integral del personal de enfermería en los establecimientos de la provincia.

A través de la consolidación de estos proyectos institucionales en la Región Sur, el Ministerio de Salud ratifica su compromiso con la formación continua, la eficiencia operativa y la mejora sustancial en la calidad de atención que se brinda a las y los rionegrinos.