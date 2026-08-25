ALTEC y Modernización lanzan el Asistente GDE para agilizar consultas

ALTEC y el Ministerio de Modernización pusieron a disposición de los usuarios el Asistente GDE, una nueva herramienta digital que automatiza las respuestas a consultas sobre el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).

La herramienta fue desarrollada por el equipo profesional de ALTEC en articulación con el Ministerio de Modernización, en el marco de la política de Modernización del Estado que impulsa el Gobierno de Río Negro.

El Asistente GDE tiene como objetivo agilizar la resolución de dudas frecuentes de los usuarios del sistema, brindando orientación técnica de manera rápida y accesible.

Una herramienta que optimiza la experiencia del usuario

El asistente permite a los usuarios de la administración pública provincial realizar consultas sobre el funcionamiento y uso del GDE y obtener orientación inmediata, sin necesidad de esperar una respuesta manual. De esta manera, se automatiza la resolución de consultas recurrentes, mejorando la experiencia de los usuarios.

La herramienta se encuentra disponible tanto en la Intranet de Río Negro como en la página oficial de GDE, y se suma como un canal complementario de asistencia a los ya existentes.

El Asistente GDE está disponible en:

– Intranet de Río Negro: https://intranet.rionegro.gov.ar/

– Página oficial de GDE: https://gde.rionegro.gov.ar/