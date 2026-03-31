Río Negro amplía COMPR.AR: más organismos se suman al sistema

El Gobierno de Río Negro avanza en la implementación del sistema COMPR.AR, una herramienta clave para agilizar y ordenar las adquisiciones del Estado provincial, sumando transparencia y modernizando la gestión administrativa y financiera.

A partir del 6 de abril, se pondrá en marcha la fase 2 del sistema con la incorporación obligatoria de cuatro nuevas jurisdicciones: los ministerios de Obras Públicas y de Desarrollo Económico y Productivo, la Secretaría General y la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente. Estas áreas comenzarán a operar a través de COMPR.AR en la modalidad de compra directa por monto menor.

La implementación será escalonada y progresiva a fin de facilitar la adaptación al sistema y fortalecer las capacidades de los equipos. Con este objetivo, se diseñaron dos jornadas de capacitación que tendrán lugar el lunes 30 de marzo y el miércoles 1 de abril. Luego, una vez en instancia operativa, las jurisdicciones contarán con acompañamiento especializado en los primeros procesos de compra.

En ese sentido, la Secretaria de Compras y Suministros, Cyntia Ruiz, destacó: “Además de avanzar con la fase 2, en abril ponemos en funcionamiento la mesa de soporte de COMPR.AR, que será atendida por personal de la Secretaría. Esta herramienta cumple un rol fundamental: no solo brindará respuestas a usuarios y proveedores, sino que también permitirá evaluar el proceso de implementación e identificar mejoras para la siguiente fase. Paralelamente, a partir de abril contaremos con una nueva página web del organismo, más dinámica y con información disponible para facilitar el acceso y la gestión”.

Estas nuevas herramientas permitirán mejorar la asistencia a los usuarios y optimizar el acceso a la información vinculada a las compras públicas.

El sistema COMPR.AR forma parte de un conjunto de iniciativas orientadas a fortalecer la gestión de las contrataciones del Estado, promoviendo procesos más ágiles, transparentes y eficientes.

Con la incorporación de nuevas jurisdicciones y el fortalecimiento de las herramientas de soporte, la Provincia consolida la implementación del sistema COMPR.AR y avanza en la modernización de sus procesos de compra, mejorando la eficiencia, la trazabilidad y el acceso a la información.