El DPA instaló estaciones meteorológicas en la Región Sur

En el marco del avance del Plan de Conectividad a Internet que lleva adelante ALTEC en los distintos puntos de la provincia, el Departamento Provincial de Aguas (DPA) inició la instalación de estaciones meteorológicas automáticas en parajes alejados de los centros urbanos, permitiendo ampliar significativamente su base de datos climáticos.

De esta manera, gracias a la llegada de Internet a instituciones de parajes, como comisiones de fomento, escuelas, centros de salud y comisarías, el organismo pudo desplegar equipamiento que hasta ahora era imposible de utilizar en estas zonas por falta de conectividad.

Tres estaciones ya operativas y tres más en camino

Hasta el momento, el DPA instaló estaciones meteorológicas en Manuel Choique, Pilcaniyeu del Limay y El Caín. Próximamente sumará nuevas unidades en Clemente Onelli, Laguna Blanca y Mencué.

Estas estaciones envían información en tiempo real mediante la red Wi-Fi provista por ALTEC, permitiendo capturar datos meteorológicos estratégicos.

Una oportunidad surgida del trabajo territorial de ALTEC

El Coordinador general de Recursos Hídricos del DPA, Fernando Bodoira, destacó que esta iniciativa fue posible gracias al despliegue de conectividad en las zonas más aisladas: “En esta etapa abarcamos zonas de la meseta, la Región Sur y la precordillera. Poder acceder a un dato meteorológico en tiempo real, en lugares donde antes era prácticamente imposible es un avance enorme”.

“A partir de este trabajo en territorio se nos despertó la oportunidad de sumar a la comunidad. Junto con cada estación instalamos una escala para medir nieve y un pluviómetro, para que los pobladores puedan reportar datos durante el invierno” agregó.

La esencia de juntar datos

La instalación de estas estaciones representa un incremento sustancial en la cantidad y calidad de la información que recopila el DPA. La ampliación de la base de datos permitirá:

Mejorar la gestión hídrica provincial.

Brindar información útil para actividades productivas como la ganadería y los cultivos.

Registrar eventos climáticos intensos vinculados a la variabilidad climática.

Ajustar y calibrar modelos hidrológicos e hidráulicos, esenciales para la planificación de obras públicas.

Anticipar riesgos y fortalecer la resiliencia territorial.

“Con más datos podemos planificar mejor. Registrar lluvias máximas o nevadas extremas en cada sitio nos permite proyectar obras más seguras y adecuadas a la realidad de cada región”, finalizó Bodoira.