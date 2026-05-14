Río Negro será uno de los anfitriones en los 19° Juegos Epade

Del 17 al 23 de mayo se llevará adelante una nueva edición de los Juegos Epade, dónde más de 1000 jóvenes de toda la Patagonia se medirán en la búsqueda del título para su provincia. Las acciones se desarrollarán de manera simultánea en tres provincias, con Viedma como sede.

En la ciudad capital se llevarán a cabo las competencias de básquet y fútbol; en Neuquén atletismo y handball; y en Santa Rosa habrá judo, ciclismo y vóley.

El acto de apertura será el lunes 18 a las 10, en el Polideportivo Ángel Cayetano Arias de Viedma. Además, con la finalidad de acercar el deporte patagónico a las familias rionegrinas, el Gobierno Provincial, gestionó la transmisión en vivo de los partidos.

En este sentido, el Secretario de Deporte, Simón Miravete, afirmó: “Estamos entusiasmados con estos Juegos, hemos hecho un gran trabajo de preparación en cada disciplina con el objetivo de ser protagonistas” y agregó que “este año nos toca ser anfitriones y queremos brindarle comodidad a todos los atletas que lleguen a competir en suelo rionegrino”.

Cabe destacar que la competición de natación se desarrolló previamente (en paralelo con los Juegos de la Integración Patagónica) y la delegación rionegrina se quedó con la copa de plata en la rama masculina y la de bronce en la femenina.

Por otra parte, la novedad de esta edición es la incorporación del handball cómo disciplina. Será su primera experiencia dentro del certamen en ambas ramas.

Con respecto a las últimas participaciones de Río Negro, en las últimas tres ediciones la provincia quedó como subcampeona. Su última conquista se remonta a 2021 cuando levantó su octava copa (récord como delegación más ganadora) en La Pampa.

De esta manera las y los atletas rionegrinos buscarán volver a ser protagonistas en un 2026 que comenzó con el pie derecho para el deporte provincial, con los triunfos en los Juegos ParaEpade y Juegos de la Integración Patagónica desarrollados en abril.