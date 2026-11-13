Río Negro se volvió a subir al podio de los Juegos Binacionales Para Araucanía

Con una gran cosecha de medallas, los atletas de Río Negro se ubicaron en el tercer puesto de los Juegos Binacionales Para Araucanía. La competencia tuvo lugar en Valdivia, Chile, y reunió a jóvenes con discapacidad de toda la Patagonia Argentina y el sur chileno.

La competencia se desarrolló desde el lunes 9 hasta este jueves, donde los deportistas se enfrentaron en atletismo y natación adaptada.

Río Negro obtuvo un total de 72 medallas: 49 de oro, 15 de plata y 8 de bronce, lo que le permitió ubicarse en el tercer lugar del medallero, detrás de Neuquén y La Pampa. Además, se consagró primera en ambas ramas del atletismo, mientras que en natación alcanzó el cuarto puesto en la categoría masculina y el quinto en la femenina.

La delegación provincial se ha mantenido dentro del podio en todas las ediciones que se han disputado de los Juegos Para Araucanía, demostrando una constancia de nivel en el deporte adaptado rionegrino.

Con este resultado, Río Negro cerró un gran año a nivel competitivo, siendo protagonista en cada certamen que disputó y llevándose la copa en distintas competencias como los Juegos de la Integración Patagónica, Epade y ParaEpade.